Водночас інші деталі стосовно інциденту з F-16 поки не можуть бути розголошені. Про це президент України в інтерв'ю журналістам NBC News, інформує 24 Канал.
До теми Чи могли F-16 в Україні збити "дружнім вогнем" з Patriot: у NYT провели аналіз
Що сказав Зеленський про розслідування катастрофи з F-16
Глава держави наголосив, що не можу в деталях розкрити інформацію про авіакатастрофу з українським винищувачем F-16, відповідно до нашого законодавства.
Нам необхідно завершити розслідування, і тоді ми відкриємо цю інформацію для наших партнерів: що було зроблено, що стало причиною,
– сказав Зеленський.
Водночас президент додав, що зараз нашій державі недостатньо тієї кількості літаків F-16, яку ми вже маємо. А основна проблема у пакетах, які надають партнери, полягає у тому, що позитивне рішення є, але кількість наданих літаків невелика.
Що відомо про авіатрощу з F-16 в Україні
- Першими про втрату Україною свого літака F-16 повідомили журналісти The Wall Street Journal 29 серпня. Того ж дня у Генштабі підтвердили цю інформацію, зазначивши, що інцидент стався під час російського масованого обстрілу 26 серпня.
- Військові наголосили, що F-16 вдалося збити чотири крилаті ракети, однак під час заходу на наступну ціль з одним із літаків зник зв'язок. Зрештою і стало відомо про катастрофу.
- Внаслідок інциденту загинув український пілот Олексій "Мунфіш" Месь. На момент загибелі захиснику було лише 30 років. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський посмертно надав йому звання полковника.