"Дружній вогонь" з ЗРК Patriot – одна із версій, яку розглядає слідство. У ЗМІ вважають, що вона навряд чи відповідає дійсності.
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Чому сталося падіння F-16
Так, у коментарі NYT двоє високопоставлених військових чиновників США заявили, що "дружній вогонь", ймовірно, не був причиною збиття F-16. До катастрофи могли призвести такі речі, як механічна несправність або помилка пілота.
Українські військові аналітики тим часом кажуть, що наразі ще занадто рано говорити про причини аварії. Але вони підкреслили, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як масований обстріл.
Відомо, що коли Месь на F-16 переслідував російські ракети, команди з трьох різних оборонних систем, зокрема Patriot, а також мобільні групи з ракетами Stinger і британськими ракетами Starstreak – всі працювали над перехопленням сотні ракет і безпілотників.
За словами колишнього чиновника ВПС України Храпчинського, не можна виключати, що осколки знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака.
Що відомо про втрату F-16
- 26 серпня сотні ракет і БпЛА Росія запустила по Україні.
- Олексій "Мунфіш" Месь за допомогою F-16 збив три крилаті ракети та один ударний дрон. Однак під час заходу на наступну ціль із ним зник зв'язок. Пізніше вже з'ясували, що літак зазнав катастрофи, а льотчик загинув.
- Справжня причина катастрофи поки що невідома. Для її з'ясування створили спеціальну комісію Міністерства оборони України, яка зараз працює на місці падіння літака.
- У Міноборони наголосили, що не варто пов'язувати відставку командувача Повітряних сил Миколи Олещука та втрату F-16.