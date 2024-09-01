"Дружній вогонь" з ЗРК Patriot – одна із версій, яку розглядає слідство. У ЗМІ вважають, що вона навряд чи відповідає дійсності.

Дивіться також Поширення сумнівних версій катастрофи F-16 – це підігравання ворогу, – ЦПД

Чому сталося падіння F-16

Так, у коментарі NYT двоє високопоставлених військових чиновників США заявили, що "дружній вогонь", ймовірно, не був причиною збиття F-16. До катастрофи могли призвести такі речі, як механічна несправність або помилка пілота.

Українські військові аналітики тим часом кажуть, що наразі ще занадто рано говорити про причини аварії. Але вони підкреслили, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як масований обстріл.

Відомо, що коли Месь на F-16 переслідував російські ракети, команди з трьох різних оборонних систем, зокрема Patriot, а також мобільні групи з ракетами Stinger і британськими ракетами Starstreak – всі працювали над перехопленням сотні ракет і безпілотників.

За словами колишнього чиновника ВПС України Храпчинського, не можна виключати, що осколки знищеної ракети могли влучити у життєво важливу частину літака.

Що відомо про втрату F-16