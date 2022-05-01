Соответствующую информацию обнародовали в МИДе Великобритании. Там заявили, что троллей используют против политиков в иностранных странах, в частности, в отношении Великобритании и Южной Африки.

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Британия обнаружила фабрику троллей Кремля

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Россия использует фабрику троллей для распространения дезинформации о войне в Украине в социальных сетях и против политиков в ряде стран, включая Великобританию и Южную Африку,

– говорится в сообщении.

Известно, что исследование финансировала Великобритания. Именно они установили, что дезинформацию распространяли:

для манипулирования международным общественным мнением о вторжении России в Украину;

для усиления ее поддержки и вербовки новых поклонников.

Глава МИД Британии Лиз Трасс объяснила: "Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наше онлайн-пространство со своей ложью о незаконной войне Путина. Правительство Великобритании известило международных партнеров и продолжит тесно сотрудничать с союзниками и медиаплатформами, чтобы подрывать российские информационные операции".

Компания установила, что тролли были в телеграме для координации новых поклонников. Те потом писали пропутинские комментарии критикам России.

Российская дезинформация: последние новости

Оккупанты 29 апреля обманули, что на территории Свято-Успенской Святогорской лавры разместили артиллерию.

Российские враги распространили интервью с якобы жительницей Мариуполя. Она жалуется, что якобы националисты ей не дают говорить по-русски. Именно поэтому она говорит по-украински.

Россияне пустили вброс о том, что якобы Запад Украины захватила Польша. Его распространили многие мировые СМИ, однако это оказалось ложью. Такую дезинформацию распространила Россия. Более того, в Москве даже рисовали карту "разделения" Украины между Россией и Польшей.

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