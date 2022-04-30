Фейк об артиллерии в Святогорской лавре

Российские пропагандисты заявляют, что это сделали какие-то мифические " боевики националистических батальонов". Более того, гражданское население вроде бы удерживают как "живой щит".

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Распространяя такие фейки, Россия на самом деле описывает действия своих военных. Еще в марте русские оккупанты ударили по Святогорской лавре. Там как раз находились эвакуированные женщины и дети.

В целом россияне сознательно обстреливают украинские святыни. В частности, враг уничтожил церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка Житомирской области. Храм был построен еще в 1862 году.

Бред о "планах" Запада

Также Россия пытается распространить манипуляцию Запада. По словам российских пропагандистов, там хорошо понимают, что "Украины как страны больше не существует". Будущее государства Запад вроде бы видит только по принципу отдельных оккупационных секторов.

Между тем, пока Россия распространяет фейки, ее поражение становится все ближе. В частности, в победе Украины уверены в Госдепе США.

Провоцирование огня по водозабору

Минобороны России также распространили позорную дезинформацию, что вблизи водозабора вроде бы развернули артиллерийскую батарею. По словам пропагандистов, это сделали, чтобы провоцировать огонь по водозабору. Его якобы решили уничтожить, чтобы лишить водоснабжения более 15 тысяч человек.

Заметьте! На этой неделе Россия также распространила фейк об Австрии. РосСМИ распространили информацию, что страна вроде бы согласилась платить за газ рублями. Эту абсурдную "новость" опроверг лично канцлер Австрии Карл Негаммер. Он подчеркнул, что его страна строго соблюдает санкции и будет платить исключительно в евро.

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