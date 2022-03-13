Всего там находилась около тысячи жителей Харьковской области. Подробности этого военного преступления агрессора сообщили в Нацполиции.

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Из тысячи человек было 200 детей. Известно, что есть пострадавшие. Эвакуированным жителям даже в святыне не удалось укрыться от циничных оккупантов.

Жителей Изюма, жестоко обстрелянных войсками России, эвакуировали в Святогорскую лавру,

– отметили в Нацполиции.

Пострадавшим от обстрелов полицейские привезли еду и вещи.

Кроме того, правоохранители задокументировали военное преступление и последствия авиаудара, а также обеспечили охрану этого места.

Люди снова ждут эвакуации

Также полиция организовала 2 эвакуационных автобуса. Они доставят граждан на железнодорожную станцию ​​в Краматорске.

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру: смотрите видео