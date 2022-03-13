Усього там перебувала приблизно тисяча мешканців Харківської області. Деталі цього військового злочину агресора повідомили у Нацполіції.

До теми У СБУ показали відео з обстріляної окупантами Святогірської лаври

Із тисячі людей, було 200 дітей. Відомо, що є постраждалі. Евакуйованим мешканцям навіть у святині не вдалося сховатися від цинічних окупантів.

Мешканців Ізюма, який було жорстоко обстріляно військами Росії, евакуювали до Святогірської лаври,

– зазначили у Нацполіції.

Постраждалим від обстрілів поліцейські привезли їжу та необхідні речі.

Крім цього, правоохоронці задокументували військовий злочин та наслідки авіаудару, а також забезпечили охорону цього місця.

На людей знову чекає евакуація

Також поліція організувала 2 евакуаційні автобуси. Вони доставлять громадян до залізничної станції у Краматорську.

Окупанти обстріляли Святогірську лавру: дивіться відео