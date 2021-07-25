Также среди предложений для советника главы Офиса Президента – работа сортировщиком. Мол, для этого ему лишь нужно подать заявку в один шаг.
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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе написал, что Facebook проанализировал его активность. Поэтому предложил найти новую работу:
- охранником;
- рабочим на строительство;
- сортировщиком.
Интересно, что в объявлении о вакансии рабочего предлагается заработная плата 40 – 50 тысяч долларов в час.
Реклама вакансий, которые Арестовичу предлагает Facebook / Скриншот с фейсбука Алексея Арестовича
Реакция пользователей под заметкой Арестовича
Под опубликованным скриншотом Арестовича уже собралось немало комментариев. Пользователи начали шутить, какие именно вакансии подходят советнику главы ОП. К тому же заметили, что на строительство неплохо зарабатывают работники.
Среди других комментариев:
- "Выбор будет сложным, не ошибитесь, такой шанс выпадет не каждому";
- "Жаль, что сам Цукерберг ничего не написал";
- "Вот она – здоровая оценка деятельности на волонтерской основе".