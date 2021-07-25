Также среди предложений для советника главы Офиса Президента – работа сортировщиком. Мол, для этого ему лишь нужно подать заявку в один шаг.

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Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе написал, что Facebook проанализировал его активность. Поэтому предложил найти новую работу:

охранником;

рабочим на строительство;

сортировщиком.

Интересно, что в объявлении о вакансии рабочего предлагается заработная плата 40 – 50 тысяч долларов в час.

Реклама вакансий, которые Арестовичу предлагает Facebook / Скриншот с фейсбука Алексея Арестовича

Реакция пользователей под заметкой Арестовича

Под опубликованным скриншотом Арестовича уже собралось немало комментариев. Пользователи начали шутить, какие именно вакансии подходят советнику главы ОП. К тому же заметили, что на строительство неплохо зарабатывают работники.

Среди других комментариев: