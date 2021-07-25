Також серед пропозицій для радника очільника Офісу Президента – робота сортувальником. Мовляв, для цього йому лише потрібно подати заявку за один крок.
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Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі написав, що Facebook проаналізував його активність. Відтак запропонував знайти нову роботу:
- охоронцем;
- робітником на будівництво;
- сортувальником.
Цікаво, що в оголошенні щодо вакансії робітника пропонується заробітна плата 40 – 50 тисяч доларів на годину.
Реклама вакансій, які Арестовичу пропонує Facebook / Скриншот з фейсбуку Олексія Арестовича
Реакція користувачів під дописом Арестовича
Під опублікованим скриншотом Арестовича вже зібралося чимало коментарів. Користувачі почали жартувати, які саме вакансії підходять раднику глави ОП. До того ж зауважили, що на будівництво непогано заробляють працівники.
Серед інших коментарів:
- "Вибір буде складним, не помиліться, такий шанс випаде не кожному";
- "Шкода, що сам Цукерберг нічого не написав";
- "Ось вона – здорова оцінка діяльності на волонтерській основі".