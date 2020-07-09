Facebook удалил 72 аккаунта, 35 личных страниц и 13 учетных записей Instagram. Они занимались политической агитацией в Украине, а на их деятельность потратили почти 2 миллиона долларов.

С этих аккаунтов оставляли комментариев в группах и на личных страницах, а также руководили другими страницами, рассказал руководитель по безопасности Facebook Натаниэль Глейхер в комментарии "Бабелю".

Интересно, Сколько украинские политики потратили на рекламу в Facebook в июне: суммы

Он отметил, что часть этих страниц удалили за разжигание вражды. Большинство из них проявляли особую активность в период президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Уже после выборов часть страниц перепрофилировались и стали писать о Крыме, НАТО, экономической политике Украины или критику или слова поддержки ключевых политиков. Среди них Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

Эту сеть обнаружили, когда исследовали неестественную активность аккаунтов из Украины. В целом на ее рекламу в фейсбуке потратили 1 миллион 930 тысяч долларов.

Как часто Facebook удаляет страницы

Ранее Марк Цукерберг заявлял, что компания ежедневно удаляет около миллиона фейковых аккаунтов. Часть из них связаны с правительствами или политиками во многих странах мира.