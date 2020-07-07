Украинские политики и политические партии активно напоминают о своем присутствии в социальных сетях. Особенно в Facebook. Там они не жалеют денег на рекламу.

Украинские политики, партии и политические сообщества опубликовали в Facebook и Instagram 9952 рекламных поста, которые были опубликованы на 1293 страницах. За трансляцию этих публикаций в течение месяца заказчики политической рекламы заплатили от 178 933 до 273 973 американских долларов. Такие цифры приводит сеть "Опора" по данным отчета открытой библиотеки политической рекламы Facebook.

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Важно! Разница в сумме расходов на рекламу связана с тем, что Facebook Ad Library report не подает точной информации о стоимости политической рекламы, если она не превысила 100 долларов. Поэтому при анализе затрат рекламодателей аналитики использовали две суммы – минимальную и максимальную (при условии оценки их стоимости от 0 до 100 долларов). Поэтому в итоге и получилась сумма от 178 933 до 273 973 долларов.

Кто больше всего потратил на рекламу в соцсетях

Десятка крупнейших рекламодателей потратила на политическую рекламу в июне 52 678 американских долларов. Среди топ-10 заказчиков рекламного контента, которые потратили на рекламу больше всего, – страницы народных депутатов, политиков, непарламентской политической силы, представительства ЕС в Украине, СМИ и публичные страницы политического направления, лояльные к определенным политикам.

Петр Порошенко. В трансляцию 23 рекламных объявлений политик инвестировал 8912 долларов. Телевизионное политическое шоу Шустер LIVE. Инвестиции страницы в рекламу 91 объявления составили 8397 долларов. Владимир Гройсман. Политик заплатил 6514 долларов за размещение 37 рекламных объявлений. Николай Тищенко. За месяц на странице было опубликовано 30 рекламных постов. Самые дорогие из них стоили 1000-1500 долларов. Общие расходы в июне – 5822 доллара. Партия Шария. Вложила в рекламу 138 постов 5553 доллара. Страница "Городок". В июне расходы на политическую рекламу 21 рекламного поста на странице составили 4211 долларов. Партия "Слуга народа". На социальной странице правящей партии в течение месяца публикуется 80 рекламных постов стоимостью 3965 долларов. Страница информационного агентства Obozrevatel. Заказчик рекламных политических постов заплатил 3409 долларов. Представительство ЕС в Украине. За размещение 17 рекламных объявлений уплатило 3297 долларов. Игорь Васюник. В июне на странице политика в рекламу было инвестировано 2598 долларов.

Кто больше всего потратил на политическую рекламу в соцсетях в июне / инфографика "Опоры"