Українські політики та політичні партії активно нагадують про свою присутність в соціальних мережах. Особливо в Facebook. Там вони не шкодують грошей на рекламу.

Українські політики, партії та політичні спільноти опублікували у Facebook та Instagram 9 952 рекламні пости, які були опубліковані на 1 293 сторінках. За трансляцію цих публікацій протягом місяця замовники політичної реклами сплатили від 178 933 до 273 973 американських доларів. Такі дані наводить мережа "Опора" згідно з інформацією у звіті відкритої бібліотеки політичної реклами Facebook.

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Важливо! Різниця в сумі витрат на рекламу пов'язана з тим, що Facebook Ad Library report не подає точної інформації про вартість політичної реклами, якщо вона не перевищила 100 доларів. Відтак при аналізі витрат рекламодавців аналітики використовували дві суми – мінімальну та максимальну (при умові оцінки їх вартості від 0 до 100 доларів). Тому у підсумку і вийшла сума від 178 933 до 273 973 доларів.

Хто найбільше витратив на рекламу в соцмережах

Десятка найбільших рекламодавців витратила на політичну рекламу у червні 52 678 американських доларів. Серед топ-10 замовників рекламного контенту, які витратили на рекламу найбільше, – сторінки народних депутатів, політиків, непарламентської політичної сили, представництва ЄС в Україні, ЗМІ та публічні сторінки політичного спрямування, лояльні до певних політиків.

Петро Порошенко. У трансляцію 23 рекламних оголошень політик інвестував 8912 доларів. Телевізійне політичне шоу Шустер LIVE. Інвестиції сторінки в промоцію 91 оголошення склали 8397 доларів. Володимир Гройсман. Політик сплатив 6514 доларів за розміщення 37 рекламних оголошень. Микола Тищенко. За місяць на сторінці було опубліковано 30 рекламних постів. Найдорожчі з них коштували 1000-1500 доларів. Загальні витрати в червні – 5822 долари. Партія Шарія. Вклала в рекламу 138 постів 5553 долари. Сторінка "Городок". У червні витрати на політичну рекламу 21 рекламного поста на сторінці склали 4211 доларів. На цій сторінці критикують народних депутатів з Дніпропетровщині від “Слуги народу” та висловлюють підтримку міській раді Дніпра та її голові Борису Філатову. Партія "Слуга народу". На соціальній сторінці владної партії протягом місяця публікується 80 рекламних постів вартістю 3965 доларів. Сторінка інформаційної агенції Obozrevatel. Замовник рекламних політичних постів заплатив 3409 доларів. Представництво ЄС в Україні. За розміщення 17 рекламних оголошень сплатило 3297 доларів. Ігор Васюник. У червні на сторінці політика в політичну рекламу було інвестовано 2598 доларів.



Хто найбільше витратив на політичну рекламу в соцмережах в червні / інфографіка "Опори"