Скільки українські політики витратили на рекламу в Facebook в червні: суми
Українські політики та політичні партії активно нагадують про свою присутність в соціальних мережах. Особливо в Facebook. Там вони не шкодують грошей на рекламу.
Українські політики, партії та політичні спільноти опублікували у Facebook та Instagram 9 952 рекламні пости, які були опубліковані на 1 293 сторінках. За трансляцію цих публікацій протягом місяця замовники політичної реклами сплатили від 178 933 до 273 973 американських доларів. Такі дані наводить мережа "Опора" згідно з інформацією у звіті відкритої бібліотеки політичної реклами Facebook.
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Хто найбільше витратив на рекламу в соцмережах
Десятка найбільших рекламодавців витратила на політичну рекламу у червні 52 678 американських доларів. Серед топ-10 замовників рекламного контенту, які витратили на рекламу найбільше, – сторінки народних депутатів, політиків, непарламентської політичної сили, представництва ЄС в Україні, ЗМІ та публічні сторінки політичного спрямування, лояльні до певних політиків.
- Петро Порошенко. У трансляцію 23 рекламних оголошень політик інвестував 8912 доларів.
- Телевізійне політичне шоу Шустер LIVE. Інвестиції сторінки в промоцію 91 оголошення склали 8397 доларів.
- Володимир Гройсман. Політик сплатив 6514 доларів за розміщення 37 рекламних оголошень.
- Микола Тищенко. За місяць на сторінці було опубліковано 30 рекламних постів. Найдорожчі з них коштували 1000-1500 доларів. Загальні витрати в червні – 5822 долари.
- Партія Шарія. Вклала в рекламу 138 постів 5553 долари.
- Сторінка "Городок". У червні витрати на політичну рекламу 21 рекламного поста на сторінці склали 4211 доларів. На цій сторінці критикують народних депутатів з Дніпропетровщині від “Слуги народу” та висловлюють підтримку міській раді Дніпра та її голові Борису Філатову.
- Партія "Слуга народу". На соціальній сторінці владної партії протягом місяця публікується 80 рекламних постів вартістю 3965 доларів.
- Сторінка інформаційної агенції Obozrevatel. Замовник рекламних політичних постів заплатив 3409 доларів.
- Представництво ЄС в Україні. За розміщення 17 рекламних оголошень сплатило 3297 доларів.
- Ігор Васюник. У червні на сторінці політика в політичну рекламу було інвестовано 2598 доларів.
Хто найбільше витратив на політичну рекламу в соцмережах в червні / інфографіка "Опори"