Facebook видалив 72 акаунти, 35 особистих сторінок і 13 облікових записів Instagram. Вони займалися політичною агітацією в Україні, а на їхню діяльність витратили майже 2 мільйони доларів.

З цих акаунтів залишали коментарів у групах та на особистих сторінках, а також керували іншими сторінками, розповів керівник з безпекової політики Facebook Натаніель Глейхер в коментарі "Бабелю".

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Він зауважив, що частину цих сторінок видалили за розпалювання ворожнечі. Більшість з них проявляли особливу активність у період президентських і парламентських виборів у 2019 року.

Уже після виборів частина сторінок перепрофілювалися й стали писати про Крим, НАТО, економічну політику України або критику чи слова підтримки ключових політиків. Серед них Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Цю мережу виявили, коли досліджували неприродню активність акаунтів з України. Всього на її рекламу у фейсбуці витратили 1 мільйон 930 тисяч доларів.

Як часто Facebook видаляє сторінки

Раніше Марк Цукерберг заявляв, що компанія щоденно видаляє близько мільйона фейкових акаунтів. Частина з них пов'язані з урядами чи політиками в багатьох країнах світу.