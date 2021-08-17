Да, в Facebook и ТикТок отметили, что считают движение террористическим. Боевики не смогут пользоваться соцсетями в течение нескольких лет.

Важно Талибы до смерти забили многодетную мать на глазах у детей

Facebook тщательно проверяет сообщения

Facebook имеет специальную группу модераторов контента, которая удаляет публикации, связанные с "Талибаном".

"Талибан" санкционированный как террористическая организация в соответствии с законодательством США, и мы запретили им пользоваться нашими услугами в соответствии с нашей политикой относительно опасной организации,

– говорят в компании.

Это означает, что учетные записи талибов или их сторонников удалят.

Instagram и WhatsApp тоже будут удалять контент

Запрет распространяется также на Instagram и WhatsApp. Однако обнаружили, что талибы все еще используют WhatsApp для общения. Платформа чата зашифрована, поэтому компания не может проверить переписку.

WhatsApp использует программное обеспечение искусственного интеллекта для оценки незашифрованной информации группы.

Что говорят в Твитере

В Твиттере отмечают, что ситуация в Афганистане стремительно развивается. Люди в стране используют Твитер для обращения за помощью.

Однако содержание контента тоже просматривают. В частности, контент, который может нарушать политику компании.

Что надо знать о ситуации в Афганистане