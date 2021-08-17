Так, у Facebook та ТікТок наголосили, що вважають рух терористичним. Бойовики не зможуть користуватись соцмережами протягом кількох років.

Важливо Таліби до смерті забили багатодітну матір на очах у дітей

Facebook ретельно перевіряє дописи

Facebook має спеціальну групу модераторів контенту, яка видаляє публікації, що пов'язані з "Талібаном".

"Талібан" санкціонований як терористична організація відповідно до законодавства США, і ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечної організації,

– кажуть у компанії

Це означає, що облікові записи талібів або їх прихильників видалять.

Instagram та WhatsApp теж видалятимуть контент

Заборона поширюється також на Instagram та WhatsApp. Проте дослідили, що таліби все ще використовують WhatsApp для спілкування. Платформа чату зашифрована, тож компанія не може перевірити листування.

WhatsApp використовує програмне забезпечення штучного інтелекту для оцінки незашифрованої інформації групи.

Що кажуть у Твітер

У Твітері зазначають, що ситуація в Афганістані стрімко розвивається. Люди в країні використовують Твітер для звернення за допомогою.

Однак вміст контенту теж переглядають. Зокрема, той, що може порушувати політику компанії.

Що треба знати про ситуацію в Афганістані