Facebook отменил верификацию на странице Аксенова

Соцсеть Facebook убрала отметку верификации на странице так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова. Запрос об этом был подан постоянным представительством президента Украины в Автономной Республике Крым.

Так в компании отреагировали на запрос постоянного представительства президента Украины в АРК. Об этом сообщил глава ведомства Антон Кориневич на своей странице в фейсбук.

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Мы благодарны компании Facebook за быструю реакцию на наш запрос и уверены, что подобная ситуация никогда не будет повторяться ни с одним из оккупационных чиновников",

– заявил Кориневич.

Страница Сергея Аксенова в Facebook на этой неделе была верифицирована как официальная страница "главы" Крыма.

Ряд пророссийских СМИ подавали это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

Кто такой Сергей Аксенов?Коллаборационист с Россией, самопровозглашенный премьер временной российской оккупационной власти в Автономной республике Крым с 27 февраля 2014 года. Подписал Договор об аннексии Крыма. Меджлис крымскотатарского народа называет группой провокаторов. В криминальных кругах известен как "Гоблин".



Генпрокуратура Украины обвинила его в преступлении против государства и в посягательстве на территориальную целостность Украины.



17 марта 2014 года США ввели персональные санкции против лиц, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и за подрыв демократических институтов и процессов в Украине. В этом списке лиц есть и Сергей Аксенов.