Facebook скасував верифікацію на сторінці Аксьонова

Соцмережа Facebook прибрала позначку верифікації на сторінці так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова. Запит про це було подано постійним представництвом президента України в Автономній республіці Крим.

Так у компанії відреагували на запит постійного представництва президента України в АРК. Про це повідомив глава відомства Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.

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Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не буде повторюватися ні з одним з окупаційних "чиновників",

– заявив Кориневич.

Сторінка Сергія Аксьонова в Facebook цього тижня була верифікована як офіційна сторінка "глави" Криму.

Низка проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".

Хто такий Сергій Аксьонов? колабораціоніст з Росією, самопроголошений прем'єр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим з 27 лютого 2014 року. Підписав Договір про анексію Криму. Меджліс кримськотатарського народу називає групою провокаторів. У кримінальних колах відомий як "Гоблін".



Генпрокуратура України звинуватила його у злочині проти держави та у посяганні на територіальну цілісність України.



17 березня 2014 року США ввели персональні санкції проти осіб, які загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету, та територіальній цілісності України, та за підрив демократичних інститутів і процесів в Україні. В цьому списку осіб є і Сергій Аксьонов.