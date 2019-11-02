Facebook скасував верифікацію на сторінці Аксьонова
Соцмережа Facebook прибрала позначку верифікації на сторінці так званого "глави" Криму Сергія Аксьонова. Запит про це було подано постійним представництвом президента України в Автономній республіці Крим.
Так у компанії відреагували на запит постійного представництва президента України в АРК. Про це повідомив глава відомства Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.
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Ми вдячні компанії Facebook за швидку реакцію на наш запит і впевнені, що подібна ситуація ніколи не буде повторюватися ні з одним з окупаційних "чиновників",
– заявив Кориневич.
Сторінка Сергія Аксьонова в Facebook цього тижня була верифікована як офіційна сторінка "глави" Криму.
Низка проросійських ЗМІ подавали це як "визнання правового статусу керівника виконавчої влади півострова".
Хто такий Сергій Аксьонов? колабораціоніст з Росією, самопроголошений прем'єр тимчасової російської окупаційної влади в Автономній республіці Крим з 27 лютого 2014 року. Підписав Договір про анексію Криму. Меджліс кримськотатарського народу називає групою провокаторів. У кримінальних колах відомий як "Гоблін".
Генпрокуратура України звинуватила його у злочині проти держави та у посяганні на територіальну цілісність України.
17 березня 2014 року США ввели персональні санкції проти осіб, які загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету, та територіальній цілісності України, та за підрив демократичних інститутів і процесів в Україні. В цьому списку осіб є і Сергій Аксьонов.
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