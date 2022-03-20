Фактор Аляски и предательства: что влияет на мотивацию Путина и как поступить с Западом

Война России в Украине изменила отношения между людьми, принимающими решение, и в Вашингтоне, и в Москве. Это приблизило стороны к прямому конфликту наверняка больше, чем во время кубинского кризиса.

Маргарет Макмиллан считает, что они забыли многие аспекты истории отношений между Россией и США, тогда как россияне и их лидеры наоборот. По ее мнению, для того чтобы понять мотивацию Путина нужно помнить то, что он помнит.

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Фактор Аляски и история Путина

В частности, она упомянула о том, что Россия продала Аляску США в 1867 году. Мало кто из американцев помнит об этом, в то время как некоторые российские националисты до сих пор жалуются, что их страну обманули. В 1918 году американцы отправили свои войска в Сибирь, чтобы следить за японцами, которые также были там. Однако, как и покупка Аляски, американская интервенция на русской земле – это то, что американцы забыли, а россияне помнят.

Канадская историк и профессор Оксфордского университета Маргарет Макмиллан также написала, что за последние 10 лет президент России Владимир Путин не скрывал желания восстановить влияние и масштаб своей страны. Для этого достаточно обратить внимание на его речи.

Несмотря на то, что его версия истории – абсурд и неправда, он верит в это, а также считает, что россияне духовно выше безнадежно декаданского Запада. Кроме того, российский диктатор убежден, что Запад предал Россию в 1990-х, когда Североатлантический Альянс начал расширяться на восток к границам России.

Важно, что так называемое обещание "ни дюйма на восток" никогда не было официально дано американцами и не было принято россиянами. Однако если оценивать ситуацию сейчас, то можно увидеть, что Запад мог бы выбрать лучшую тактику в отношении России.

"Провокации" Путина

В прошлом Владимир Путин возмущался и опасался сильного влияния американцев на смену режимов в Ираке и Ливии. Чтобы проверить решимость США и коллективного Запада, российский лидер начал все смелее двигаться в направлении государств, имеющих границу с Россией.

К примеру, Россия напала на Грузию или жестоко покорила Грозный в Чечне. По ее мнению, тогда Запад ничего не сделал, как и после захвата украинского Крыма в 2014 году под маской "добровольцев".

Путин шокирован и удивлен решительной реакцией США и других ведущих стран мира. Кроме того, важный фактор – необычайное сопротивление Украины. Россия уже чувствует стоимость санкций и унижения из-за своего провала в Украине.

Что будет после

По мнению историка, международная арена может и дальше оставаться в той же ситуации, что и до Второй мировой войны – противостояние демократических стран с фашистским и милитаристским и большим количеством независимых государств. Вашингтон и столицы других стран Запада после завершения этого "кризиса", как важно знать своих потенциальных врагов и друзей до того, как это произойдет.

Касательно России, в частности, пока она продолжает оставаться страной-изгоем, Вашингтону придется обновить понятие сдерживания. И он мог бы обновить другую политику и возглавить разработку плана Маршалла 21 века для восстановления Украины. В то же время, Вашингтону нужно подумать о том, как США будут относиться к России после того, как все это закончится. Ошибки 90-х не должны повторяться.

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