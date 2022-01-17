Фактор Путина: что происходит с курсом гривны

В последние дни слишком активно начали меняться циферки в обменниках. Курс гривны дошел до уровня 28.0, где не был уже давно. Более того, сделал это слишком быстро, чем напугал многих. И, как всегда, породил множество теорий заговора. Итак, что же произошло.

Что с долларом

Есть простой ответ. И однозначный. Путин. Но давайте чуть больше слов.

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Для начала вспомним, что было в прошлом году.

До ноября месяца гривна была в прекрасной форме. Гривна укреплялась. Более того, делала это очень уверенно, входя в список самых укрепившихся валют относительно доллара в мире.

Почему это происходило

Ответ простой – очень благоприятные условия внешней торговли для украинских экспортеров. Очень высокие цены на металл. Очень высокие цены на аграрную продукцию.

Плюс, уверенный и стабильный рост сектора IT, а это, считайте, экспорт. Айтишники получают доходы, продавая свои услуги в основном зарубеж и потом тратят эти деньги в Украине. И тут рост составляет порядка 30 процентов в год.

Путин-фактор

На этом фоне импорт вел себя скромнее, цены на газ еще не достигли безумных высот, да и Украина очень ограничено этот газ импортировала.

В общем, до ноября все было хорошо. А потом по гривне первый раз ударило безумие Путина. Первый раз за последнее время, конечно, потому как это безумие давно с нами и обвал 2014 – 2015 годов во многом был продиктован российской агрессией.

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Так или иначе, в ноябре западная пресса активно начала писать о том, что Путин готовит вторжение в Украину. Это пугало западных инвесторов. Закрыло доступ для украинского правительства к заимствованиям на внешнем рынке. И начало давить на гривну. Иностранцы продавали гривневые облигации, покупали доллары и давили на курс.

В результате, до нового года гривна дошла до отметки 27.3 за доллар и, вроде, успокоилась. И вроде все начали обращать внимание чисто на экономику. А она в 2022 году не обещала быть такой уж благоприятной для гривны. Нет, цены на экспорт до сих пор хороши. А погода в Южном полушарии обещает плохой урожай там, что приведет к высоким мировым ценам на аграрную продукцию и в 2022 году. Но это все уже было.

Это входит в условия задачи, повторяя 2021 год. В то же время, Украине очевидно надо больше покупать газа и делать это как можно скорее. А газ дорогой. И импорт прогнозируется выше. Почему? Потому что доходы украинцев продолжают расти и это приводит к росту импорта и будет давить на гривну.

В общем, аналитики ждали более слабый год для национальной валюты, но без фанатизма. И без каких-то резких движений. Ожидания на конец года на уровне 28.5.

Дальше стало веселее

Во-первых, традиционная украинская бюджетная традиция – тратить деньги под елочку. Мы все же видели эти детские площадки, которые закапывают в декабре в замерзший грунт. Так происходит каждый год. И каждый год в начале января в банковскую систему вываливает куча денег, которая частью тут же идет на валютный рынок.

В этом году ликвидность в банках в начале года выросла на 50 миллиардов гривен до 250 миллиардов гривен. Рост на четверть – очень внушительно. И в первую неделю января гривна просела до 27.5. Мелочь, казалось бы. Тем более, чисто техническое движение. И на этом, казалось, все.

Но только казалось. Потому что в четверг в мировое информ пространство ворвались комментарии российских дипломатов в стиле гопника из подворотни, которые очень не миролюбиво реагировали на ожидаемый отказ цивилизованного мира принимать условия путинского ультиматума. И понеслось.

Инвесторы испугались

Испугались не по-детски. Снова ленты мировых СМИ заполнили карты потенциального российского вторжения в Украину. И пошли распродажи. С одной стороны активно продавали рубль и российские акции. На страхе эффекта от санкций. С другой – кровавая резня бензопилой началась в украинских еврооблигаций и гривне. Инвесторы побежали. Покупки не было. И это сильно надавило на гривну.

За два дня курс национальной валюты прошел с 27.5 до 28.0. И повезло еще, что паникуют пока только внешние инвесторы, а украинцы сохраняют спокойствие. Может быть, просто привыкли с 2014 года. А, может, не читают западную прессу.

А Нацбанк как может поддерживает курс, продавая доллары из резервов и сдерживая колебания на валютном рынке. Только за последнюю неделю пришлось продать около 300 миллионов долларов.

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Что дальше

Все полностью упирается в психологический фактор. Экономических причин для резкого падения нет.

Если Путин и Ко будут накручивать уровень агрессии, давление продолжится. Если пойдут на деэскалацию – остановится и курс гривны.

Поэтому ответ на вопрос, что будет с курсом гривны в ближайшее время, лежит в голове Путина. Но голова Путина предмет темный и исследованию, увы, не подлежит.