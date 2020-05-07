Факты или извинения: Кличко возмутился из-за затишья в деле Поворозника

Заместителя мэра Киева, которого СБУ разоблачила на вымогательстве взяток, до сих пор ни разу не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни как обвиняемого.

Правоохранители также не предоставили никаких доказательств самого вымогательства, об этом сказал Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 7 мая, сообщает 24 канал.

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Мэр Киева отмечает, что любые официальные сообщения по делу с его заместителем также отсутствуют.

Я требую официальной информации по фактам, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над "і". Виноват – должен отвечать по закону. Не виновен, для чего тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть – вопрос,

– сказал Кличко.

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