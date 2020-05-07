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      Факты или извинения: Кличко возмутился из-за затишья в деле Поворозника

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      Подозреваемый в коррупции Поворозника не звали на допрос

      Заместителя мэра Киева, которого СБУ разоблачила на вымогательстве взяток, до сих пор ни разу не вызывали на допрос – ни в качестве свидетеля, ни как обвиняемого.

      Правоохранители также не предоставили никаких доказательств самого вымогательства, об этом сказал Виталий Кличко во время ежедневного брифинга 7 мая, сообщает 24 канал.

      К теме Николая Поворозника обвиняют во взяточничестве: биография заместителя Кличко

      Мэр Киева отмечает, что любые официальные сообщения по делу с его заместителем также отсутствуют.

      Я требую официальной информации по фактам, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над "і". Виноват – должен отвечать по закону. Не виновен, для чего тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть – вопрос,
      – сказал Кличко.

      Почему Поворозника обвиняют во взяточничестве

      • СБУ 14 апреля задержали якобы посредника Николая Поворозника, который требовал взятку у застройщика. За разрешение на строительство у компании якобы требовали 125 тысяч долларов
      • Посредника задержали на получении 60 тысяч долларов. Это вероятный "первый транш" от общей суммы.
      • Сам Поворозник уверяет, что взяток не брал и с ним об этом никто не договаривался. Говорит, что готов сотрудничать со следствием.
      • Мэр Киева отстранил Поворозника на время следствия. Его обязанности временно будет исполнять Валентин Мондриевский.
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины СБУ Новости политики Виталий Кличко Коррупция КГГА
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