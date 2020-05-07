Факти або вибачення: Кличко обурився через затишшя у справі Поворозника
Заступника мера Києва, якого СБУ викрила на вимаганні хабарів, досі жодного разу не викликали на допит – ні як свідка, ні як звинуваченого.
Правоохоронці також не надали жодних доказів самого вимагання. Про це сказав Віталій Кличко під час щоденного брифінгу 7 травня, повідомляє 24 канал.
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Мер Києва наголошує, що будь-які офіційні повідомлення у справі із його заступником також відсутні.
Я вимагаю офіційної інформації щодо фактів, які були оприлюднені, або вибачень перед Поворозником. У цій справі потрібно якнайшвидше розставити крапки над «і». Винен – повинен відповідати за законом. Не винен, для чого тоді хтось намагається дискредитувати міську владу – питання,
– сказав Кличко.
Чому Поворозника звинувачують у хабарництві
- СБУ 14 квітня затримали нібито посередника Миколи Поворозника, який вимагав хабар у забудовника. За дозвіл на будівництво у компанії нібито вимагали 125 тисяч доларів
- Посередника затримали на отриманні 60 тисяч доларів. Це ймовірний "перший транш" від загальної суми.
- Сам Поворозник запевняє, що хабарів не брав і з ним про це ніхто не домовлявся. Каже, що готовий співпрацювати зі слідством.
- Мер Києва відсторонив Поворозника на час слідства. Його обов'язки тимчасово виконуватиме Валентин Мондриївський.