Часть новой тактики: что такое фальш-цели и зачем россияне их запускают

Все чаще читая новости о ракетных обстрелах со стороны россиян, вы можете увидеть такой термин как фальш-цель. Недавно россияне начали использовать их во время атак, чтобы они были более эффективными.

В частности, если верить данным мониторинговой группы Monitor Как минимум 1 фальш-цель россияне использовали во время атаки вечером 1 марта. Что такое и зачем их используют захватчики – читайте в материале 24 Канала.

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Дополнительное давление на ПВО

В контексте ракетных атак фальш-цель или ложная цель – это ракета без боевой части. Ее цель – запутать ПВО. Также такими целями являются результат работы РЕБ — устройств радиоэлектронной борьбы, наземного базирования или встроенных в самолеты, создающие электромагнитные импульсы, имитирующие наличие целей в воздухе.

Если говорить о массированном ракетном обстреле, то использование фальш-целей – это дополнительное давление на силы ПВО, направленное на запутывание противовоздушной обороны. Цель проста – чтобы до целей долетели побольше настоящих ракет.

Однако вечером 1 марта россияне не наносили массированный ракетный удар, а запустили, вероятно, 2 сверхзвуковые ракеты и 1 фальш-цель. Вообще, подобные запуски являются частью стратегии, направленной на истощение ПВО. Россияне используют также воздушные шары, запускают по несколько беспилотников в разных направлениях. Вместе с фальш-целями это средства обнаружения и истощения ПВО.

Существенные проблемы в запасах ракет: о чем свидетельствует использование фальш-целей

За более чем год полномасштабной войны количество ракет, которые запустила Россия, можно измерять тысячами. Под обстрелами оказывались гражданские, критические и военные объекты. Россияне не жалели сначала запускать десятки, а затем и сотни ракет, которые мы наблюдали во время первых массированных атак осенью прошлого года.

Однако запасы врага не бесконечны. Россиянам удается как-то наладить производство ракет, о чем свидетельствовало использование Х-101, изготовленных в четвертом квартале 2022 года во время атаки в конце декабря. Однако по вполне логичным причинам оккупанты не могут производить такое количество ракет, которое запускали по Украине за 1 день во время массированных обстрелов. Потому все же некоторые ракеты в дефиците.

Использование фальш-целей может свидетельствовать о том, что в России ощущается проблема с запасами ракет. Очень ли она критическая – маловероятно. Не стоит утешаться и обесценивать врага. Однако если все же оккупанты начали запускать ракеты без боевых частей, это указывает на новые подходы врага к планированию атак с сохранением собственных ресурсов. И это тогда, когда Россия не бережет даже жизнь собственных солдат, бросая их сотнями и тысячами на часто провальные штурмы. Хотя, их оккупанты не ценят, потому что у них еще есть мобилизационный ресурс.