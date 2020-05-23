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Фальшивые сообщения от Геруса: кто и почему дискредитирует депутата

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Фальшивые сообщения от Геруса: кто и почему дискредитирует депутата
Фальшивые сообщения от Геруса: кто и почему дискредитирует депутата / file.liga.net

В течение нескольких дней от имени главы комитета по энергетике Андрея Геруса нардепам рассылают сообщения. В них депутат якобы просит написать пост в его поддержку и одолжить большую сумму денег. Бывший парламентарий Сергей Лещенко заявил, что действует кампания по дискредитации Геруса. К ней, вероятно, причастен олигарх Ринат Ахметов.

Что известно о якобы просьбе Геруса

Уже несколько дней "Джокер" или тот, кто на него работает, от имени председателя комитета по энергетике Андрея Геруса рассылает сообщения нардепам, пишет в телеграме экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Многим депутатам Рады пришли сообщения от якобы Геруса с просьбой написать пост в его поддержку и одолжить 5 тысяч долларов на пиар,
– отметил Лещенко.

Он стал одним из тех, кому поступило такое сообщение. Бывший нардеп удивляется, что "фальшивый Герус" даже не задумывается о том, что люди могут общаться с реальным Герусом. Поэтому способны легко проверить подлинность сообщений.

Лещенко предостерегает политиков от реакции на такие обращения.

Как это связано с дискредитацией Геруса

Впоследствии Лещенко сообщил, что рассылка фейковых сообщений от имени Геруса является частью плана по его дискредитации.

Недавно в село, где проживают родители Геруса, приехали неизвестные. За деньги они собирали информацию о депутате, посетили его школу. "Под жильем Геруса в Киеве, проводит мономитинги известный провокатор Всеволод Филимоненко", – добавил Лещенко.

По его словам, ранее Филимоненко атаковал главу НАБУ Артема Сытника и спровоцировал уголовное дело против антикоррупционного активиста Виталия Шабунина.

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При чем тут Ахметов

Лещенко также отметил, что Герус известен своей активной позицией по ограничению монополии Рината Ахметова.

Экс-нардеп отметил, учитывая черный пиар против Геруса на телеканале Ахметова, можно догадаться, кто заказал кампанию.

За последние полгода монополия Ахметова в энергетике пошатнулась. Олигарх потерял 10 миллиардов гривен.

"Поэтому ему так важно сформировать круг лояльных к себе чиновников и дискредитировать Геруса", – написал Лещенко. И добавил, что так Ахметов хочет показать и другим депутатам, что их ждет в случае сопротивления олигарху.

Почему в Украине начался энергетический кризис

  • Новый рынок электроэнергетики так и не удалось запустить. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года было на 9% ниже прогнозируемых показателей. Причины – аномально теплая зима, сокращение промышленного производства, уменьшение потребления энергии из-за карантина.
  • На рынке появился существенный избыток энергии и много мощностей для ее производства. Платежи за коммуналку резко упали.
  • Кроме того, в кризис в энергетике Украина вошла без председателя профильного министерства.
Автор: Олег Терещенко
Теги: Энергетика Электроэнергия Ринат Ахметов Сергей Лещенко - новости Андрей Герус – новости Новости политики Новости Украины
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