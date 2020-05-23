Фальшиві повідомлення від Геруса: хто та чому дискредитує депутата

Впродовж кількох днів від імені глави комітету з енергетики Андрія Геруса нардепам розсилають повідомлення. У них депутат начебто просить написати пост на його підтримку і позичити чималу суму грошей. Колишній парламентар Сергій Лещенко заявив, що діє кампанія з дискредитації Геруса. До неї, ймовірно, причетний олігарх Рінат Ахметов.

Що відомо про начебто прохання Геруса

Уже кілька днів "Джокер" або той, хто на під нього працює, від імені голови комітету з енергетики Андрія Геруса розсилає повідомлення нардепам, пише у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко.

Зверніть увагу Ахметов у розпачі, – експерт про наслідки енергетичної кризи для олігархів

Багатьом депутатам Ради прийшли повідомлення від нібито Геруса з проханням написати пост в його підтримку і позичити 5 тисяч доларів на піар,

– зазначив Лещенко.

Він став один із тих, кому надійшло таке повідомлення. Колишній нардеп дивується, що "фальшивий Герус" навіть не замислюється про те, що люди можуть спілкуватися з реальним Герусом. Тому здатні легко перевірити справжність повідомлень.

Лещенко застерігає політиків від реакції на такі звернення.

Як це пов’язане з дискредитацією Геруса

Згодом Лещенко повідомив, що розсилка фейкових повідомлень від імені Геруса є частиною плану з його дискредитації.

Нещодавно у село, де проживають батьки Геруса, приїхали невідомі. За гроші вони збирали інформацію про депутата, відвідали його школу. "Під помешканням Геруса у Києві, проводить мономітинги відомий провокатор Всеволод Філімоненко", – додав Лещенко.

За його словами, раніше Філімоненко атакував главу НАБУ Артема Ситника і спровокував кримінальну справу проти антикорупційного активіста Віталія Шабуніна.

Читайте також Наскільки є проблемною ситуація в енергетиці України: Буславець розповіла подробиці

До чого тут Ахметов

Лещенко також зазначив, що Герус відомий своєю активною позицією щодо обмеження монополії Ріната Ахметова.

Екснардеп зауважив, врахувавши чорний піар проти Геруса на телеканалі Ахметова, можна здогадатися, хто замовив кампанію.

За останні пів року монополія Ахметова в енергетиці похитнулася. Олігарх втратив 10 мільярдів гривень.

"Тому йому так важливо сформувати коло лояльних до себе чиновників і дискредитувати Геруса", – написав Лещенко. Та додав, що так Ахметов хоче показати й іншим депутатам, що на них чекає у випадку опору олігарху.

Чому в Україні почалась енергетична криза