Голоса дописывают: партизаны "Атеш" узнали, сколько наберет "Единая Россия" на выборах

В России на оборонных заводах и в бюджетных учреждениях работников массово заставляют голосовать за партию "Единая Россия" под угрозой увольнения. Масштабное принуждение должно обеспечить кремлевскому режиму около 70% голосов для оправдания последующих волн мобилизации.

Об этом сообщает движение АТЕШ.

Что известно о планах России по фальсификации результатов выборов?

Партизаны из Поволжья и Урала зафиксировали системное давление на работников государственных предприятий и оборонных заводов. Сотрудников обязывают лично являться на избирательные участки и предоставлять отчет с фотографией отметки в бюллетене за правящую партию.

Другую часть бюджетников под угрозой увольнения или лишения премий заставляют регистрироваться в системе дистанционного электронного голосования. Оформление голосов происходит непосредственно на рабочих местах с личных устройств под непосредственным наблюдением руководства.

Схема фальсификаций и цель Кремля

Масштабная манипуляция призвана решить сразу несколько задач кремлевского режима, среди которых создание иллюзии высокой явки и легитимности процесса. Также это должно гарантировать аномально высокие показатели для партии власти и предоставить фальшивую отчетность о тотальной поддержке.

Заранее подготовленные цифры на уровне 70% нужны российским властям для дальнейшего оправдания политики продолжения войны против Украины. В будущем эти показатели будут использоваться для обоснования следующих волн мобилизации.

Отметим, что принять участие в голосовании могут также граждане России, находящиеся за рубежом. Это возмутило кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. В эфире своего шоу он раскритиковал возможность голосования для россиян, выехавших за пределы страны.

В частности, Соловьев обратил внимание на тех, кто будет голосовать в российских посольствах, среди которых, по его словам, есть граждане, объявленные в России в розыск. Пропагандист заявил, что посольства якобы являются "территорией России", а потому людей, находящихся в розыске, которые придут туда голосовать, якобы следует задерживать.