Такое мнение высказал российский журналист Игорь Яковенко. Он считает, что фальсификации будут, но не столь очевидные.

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"Степень фальсификации все-таки имеет какие-то границы. Понятно, что могут нарисовать все 100%, но этого хотят избежать", – отметил Яковенко.

Чтобы набрать хоть какие-то голоса от россиян, "Единая Россия" пытается акцентировать кампанию на известных лицах. В частности, говорится о министре обороны Сергее Шойгу и министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Яковенко: Фальсифицировано будет 20 – 30% голосов

Журналист объяснил, что из-за фальсификаций россияне, вероятно, не выйдут на улицу протестовать. Однако степень нелегитимности возрастет до катастрофических возможностей.

Конечно, можно просто взять и нарисовать все 100%. Для этого нет препятствий – ни совести, ни каких-либо других ограничений. Однако будет другая ситуация,

– заверил Яковенко.

"Я думаю, что это отразится на судьбе режима. Именно поэтому они могут фальсифицировать не все 100%, а 20 – 30%, поэтому рейтинги имеют значение", – подытожил журналист.

Справка. К выборам хотят привлечь и украинцев с оккупированных территорий. Агитируют даже подростков идти на выборы. Именно поэтому там активно раздают российские паспорта.

Яковенко рассказал, будут ли фальсификации на выборах в Госдуму: видео