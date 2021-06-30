Таку думку висловив російський журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що фальсифікації будуть, але не настільки очевидні.
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"Ступінь фальсифікації все-таки має якісь межі. Зрозуміло, що можуть намалювати всі 100%, але цього хочуть уникнути", – зазначив Яковенко.
Щоб набрати хоч якісь голоси від росіян, "Єдина Росія" намагається акцентувати кампанію на відомих особах. Зокрема, мовиться про міністра оборони Сергія Шойгу і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
Яковенко: Фальсифіковано буде 20 – 30% голосів
Журналіст пояснив, що через фальсифікації росіяни, ймовірно, не вийдуть на вулицю протестувати. Однак ступінь нелегітимності зросте до катастрофічних можливостей.
Звісно, можна просто взяти і намалювати всі 100%. Для цього немає перешкод – ні совісті, ні будь-яких інших обмежень. Однак буде інша ситуація,
– запевнив Яковенко.
"Я думаю, що це позначиться на долі режиму. Саме тому вони можуть фальсифікувати не всі 100%, а 20 – 30%, тому рейтинги мають значення", – підсумував журналіст.
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