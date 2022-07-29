Рассорят ли фанаты "Фенербахче" украинцев и турков: мнение аналитика
Кричалка фанатов "Фенербахче" в поддержку "путина" – это просто случай. Сейчас нет никакой основы, чтобы говорить об ухудшении отношений украинцев и турков.
Об этом 24 каналу рассказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Сейчас нет никаких оснований ломать с Турцией отношения.
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Конечно, произошла неприятная ситуация. Но Украина полностью решительно и адекватно на это отреагировала. Чего только стоит заявление главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который жестоко опозорил фанатов "Фенербахче".
Политолог отмечает, что крымские татары этнически ближе к туркам, чем украинцы. Слова Чубарова достучатся до внутреннего турецкого читателя и покажут, насколько позорным был поступок фанатов "Фенербахче".
Турция поддерживает Украину
Несмотря на неприятную ситуацию, Турция продолжает поддерживать Украину. К примеру, производитель "Байрактара" уже в очередной раз бесплатно передает аппарат, на который собирают международные партнеры.
Чаленко отмечает, что Турция в международной политике всегда отстаивает свой национальный интерес. А им сейчас выгодно поддерживать Украину. Да и вообще нет никаких оснований, чтобы оборвать отношения с Турцией.
Турция – мощная страна НАТО, продолжающая строить собственную экономическую политику. И Украине будет выгодно в дальнейшем развивать наши отношения в Черноморском регионе, в сфере безопасности, аграрной и многих других сферах, – отметил Игорь Чаленко.
Чаленко о позорном поступке фанатов "Фенербахче": смотрите видео
Что сделали футбольные фанаты "Фенербахче": главное
- Во время матча второго раунда квалификации Лиги Чемпионов "Фенербахче" – "Динамо" фанаты турецкой команды начали кричать "владимир путин" после пропущенного гола. Впоследствии они заявили, что это была реакция на празднование гола Виталия Буяльского, якобы показывавшего орла. Он является символом конкурента "Фенербахче" – "Бешикташа".
- На ситуацию довольно жестко отреагировал Рефат Чубаров. Он буквально словесно уничтожил фанатов после такого позорного поступка.
- "Динамо" подало жалобу в УЕФА. Теперь турецкий клуб может ожидать серьезное наказание.