Рассорят ли фанаты "Фенербахче" украинцев и турков: мнение аналитика

Кричалка фанатов "Фенербахче" в поддержку "путина" – это просто случай. Сейчас нет никакой основы, чтобы говорить об ухудшении отношений украинцев и турков.

Об этом 24 каналу рассказал политолог и глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Сейчас нет никаких оснований ломать с Турцией отношения.

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Конечно, произошла неприятная ситуация. Но Украина полностью решительно и адекватно на это отреагировала. Чего только стоит заявление главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который жестоко опозорил фанатов "Фенербахче".

Политолог отмечает, что крымские татары этнически ближе к туркам, чем украинцы. Слова Чубарова достучатся до внутреннего турецкого читателя и покажут, насколько позорным был поступок фанатов "Фенербахче".

Турция поддерживает Украину

Несмотря на неприятную ситуацию, Турция продолжает поддерживать Украину. К примеру, производитель "Байрактара" уже в очередной раз бесплатно передает аппарат, на который собирают международные партнеры.

Чаленко отмечает, что Турция в международной политике всегда отстаивает свой национальный интерес. А им сейчас выгодно поддерживать Украину. Да и вообще нет никаких оснований, чтобы оборвать отношения с Турцией.

Турция – мощная страна НАТО, продолжающая строить собственную экономическую политику. И Украине будет выгодно в дальнейшем развивать наши отношения в Черноморском регионе, в сфере безопасности, аграрной и многих других сферах, – отметил Игорь Чаленко.

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