Армия фанатов Роналду уничтожила ребенка из Марокко за празднование на ЧМ-2022: видео скандала

Девочка ярко радовалась победе своей сборной над Португалией и не подбирала слова на камеру. За это ей решили отомстить миллионы поклонников главной звезды команды-неудачника.

В Катаре подходит к концу чемпионат мира по футболу 2022. Главной сенсацией турнира следует считать сборную Марокко, которая дошла до полуфинала и заняла итоговое четвертое место.

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В 1/4 финала подопечные Валида Реграги одолели Португалию (1:0), оставив Криштиану Роналду без Кубка мира. Этот успех был легендарным для страны, ведь до этого африканские сборные ни разу не выходили в полуфинал ЧМ.

Марокканцы насмехались над Роналдом.

После игры Роналду расплакался в подтрибунном помещении, но марокканские болельщики только насмехались над слезами CR7. Особо отличилась маленькая 9-летняя девочка, которая "указала" Криштиану направление аэропорта.

Португалия, аэропорт там. Где Роналду? Он плачет в своем автомобиле. Бедненький Роналду,

– заявила в эйфории болельщица.

Как фанаты Криштиану уничтожили девушку

Как оказалось, такой всплеск эмоций имел и другую сторону медали. Девушка получила массовый хейт от персональных поклонников Роналду. Ей угрожали и обзывали, из-за чего она сломалась психологически.

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Об этом рассказала мама фанатки. Она говорит, что девочка подверглась буллингу даже в школе. Дошло до того, что женщина от имени дочери попросила прощения перед миллионной армией поклонников CR7.

Она лишь повторяла, что слышала вокруг. Это детские деяния. Она все еще ребенок, ей девять лет, и она хотела выразить только свою радость. Но, к сожалению, она стала жертвой медиа. Я извиняюсь перед фанатами Криштиану Роналду за то, что произошло. Пожалуйста, представьте на ее месте свою младшую сестру, ведь она говорила эти слова не всерьез,

– высказалась мама фанатки.

Отметим, что Роналду можно назвать самым влиятельным футболистом ХХ века. Чего только стоит тот факт, что именно аккаунт Криштиану в инстаграмме наиболее популярен во всей этой соцсети. На португальца подписано 517 миллионов пользователей.