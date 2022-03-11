Обстрелы мирных жителей, террор гражданского населения и атака гуманитарных грузов – это еще не все дикости, на которые способны оккупанты. В ходе войны они готовы прибегнуть к любой подлости, чтобы нанести вред.

Кстати Силы спецопераций ВСУ в Харьковской области уничтожили колонну военной техники оккупанта

Пулеметчики под знаком "Красного Креста"

Орки стали использовать знак "Красного Креста" на своих бронеавтомобилях. Хитрость дикарей не удается: миссия "Красного Креста" никогда не передвигается на боевых машинах. В сознании орков просто нет понимания, что пулеметы и "Красный Крест" столь же несовместимы, как Россия и храбрые люди.

"Прикрытие" оккупантов / Фото Последний Блокпост

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