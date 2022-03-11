Обстріли мирних жителів, терор цивільного населення та атака гуманітарних вантажів – це ще не всі дикунства, на які здатні окупанти. В ході війни вони готові вдатися до будь-якої підлості, аби завдати шкоди.

До речі Сили спецоперацій ЗСУ на Харківщині знищили колону військової техніки окупанта

Кулеметники під знаком "Червоного Хреста"

Орки почали використовувати знак "Червоного Хреста" на своїх бронеавтомобілях. Хитрість дикунів не вдається: місія "Червоного Хреста" ніколи не пересувається на бойових машинах. У свідомості орків просто не немає розуміння, що кулемети і "Червоний Хрест" настільки ж несумісні, як Росія і хоробрі люди.

"Прикриття" окупантів / Фото Останній Блокпост

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