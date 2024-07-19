Состояние – критическое. Глубокая мозговая кома. Искусственная вентиляция легких. Пациентке по состоянию на сейчас проведена операция, – отметила Матолинец.
Врач сообщила, что сейчас Ирина Фарион находится на лечении, врачу борются за ее жизнь.
Пулю удалить невозможно
Медики удалили все костные фрагменты из огнестрельной раны, ушили ее. Однако состояние Ирины Фарион нестабильное, у нее нитевидный пульс, артериальное давление не определяется. Пулю удалить невозможно, поскольку она в глубинных структурах мозга.
Покушение на Фарион: главное по состоянию на сейчас