Керівниця анестезіологічної служби Першого ТМО Львова Наталія Матолінець розповіла 24 Каналу про стан Ірини Фаріон після замаху на неї.

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"Стан – критичний. Глибока мозкова кома. Штучна вентиляція легень. Пацієнтці станом на зараз проведено операцію", – зазначила Матолінець.

Лікарка повідомила, що наразі Ірина Фаріон перебуває на лікуванні, лікарю борються за її життя.

Стан Фаріон критичний

Медики видалили всі кісткові фрагменти з вогнепальної рани, ушили її. Проте стан Ірини Фаріон нестабільний, у неї ниткоподібний пульс, артеріальний тиск не визначається. Кулю видалити неможливо, оскільки вона в глибинних структурах мозку.