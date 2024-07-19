Соседи Фарион заявили, что нападавший сидел в их дворе две – три недели, – СМИ
Источник:"Мы - Украина"
Соседи Ирины Фарион утверждают, что нападавший следил за языковедом. Так, люди замечали мужчину, который сидел во дворе в течение двух – трех недель.
Об этом в комментарии журналистам заявила соседка Ирины Фарион после покушения на нее. Сейчас языковед находится в тяжелом состоянии.
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Нападающий ожидал Фарион
Соседка Ирины Фарион София Иванишин утверждает, что нападавший следил за языковедом. По словам женщины, неизвестный мужчина приходил утром и сидел на кресле во дворе.
Когда же вечером 19 июля соседи услышали выстрелы, то сначала подумали, что началась тревога. Только потом они подбежали и увидели жуткую картину.
Услышав выстрел, подумали что сирена тревоги. А потом подбежали и увидели. Она уже лежала и женщина-соседка над ней молилась "Ира держись...". Потом вызвали скорую и полицию,
– поделилась соседка.
Соседка рассказала о нападавшем: смотрите видео
Сейчас Ирина Фарион после покушения находится в больнице. Она получила пулевое ранение головы, ее состояние оценивают как тяжелое. Медики прооперировали Фарион, но сейчас она в глубокой мозговой коме.