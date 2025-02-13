Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Как адвокат Зинченко пытался использовать ChatGPT в деле

Так, адвокат Вячеслава Зинченко Юрий Немировский во время выступления апеллировал к тому, что парня "не определили, а назначили обвиняемым". По его словам, после убийства Фарион следствие начало отслеживать телефонные звонки – с ними не сложилось, а по видео быстро определили человека в панаме.

Потом нашли Зинченко, который передвигался не в панаме, и следствие определило – виновен. Через шесть дней после убийства его задержали. Все это предположение и фальсификация, которое пытаются показать как доказательства,

– заявил адвокат.

В ходе заседания Немировский заявил, что спросил у ChatGPT, имеет ли эта фотография признаки фотошопа. После этого он начал зачитывать ответ ИИ на русском языке, на что получил возмущение зала. Присутствующие заявили, что не понимают этого языка, поэтому адвокат перевел ответ на украинский.

ChatGPT заявил Немировскому, что фотография имеет признаки фотошопа. После волны смеха из зала адвокат отметил, что не считает это доказательствами, но все же решил поделиться.

Другой адвокат, Игорь Сулима, заявил, что его Вячеслав Зинченко имеет футболку с фотографией Степана Бандеры, говорит на украинском языке и является украинцем. По мнению адвоката, это должно свидетельствовать, что взгляды подозреваемого "не противоречат позиции убитой языковеда".

Судья решил исследовать письменные доказательства, в заседании объявили перерыв до 26 февраля.