В частности, внимание на это обратили в UAnimals (всеукраинское гуманистическое движение, которое борется за права животных и работает в разных форматах). Там был опубликован фрагмент видео.

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Зоозащитники дали несколько советов Фарион

Зоозащитники отметили, что во время записи видео для собственной страницы Ирина Фарион ударила кота, "отвлекавшего" языковед.

Мы в UAnimals иногда можем совершать грамматические ошибки в публикациях, впрочем, хотим дать несколько советов для перевода с языка жестокости на язык гуманности. Уверены, отказ от "совка" касается и отказа от безосновательной агрессии к беззащитным,

– заявили в UAnimals.

Там также дали свой совет, отметив, что кот не мешает, а требует внимания.

Как Фарион ударила кота: смотрите видео

Реакция в сети на видео

На видео не видно самого момента, как Фарион ударило животное. Можно услышать только неприятные звуки, подобные удару. В сети активно уверяют о том, что языковед могла просто напугать кота, но не била его.

Также пользователи обвиняют UAnimals в клевете на Фарион.

Как в сети защищают Фарион: смотрите фото

Некоторые прибегают к шуткам, мол "кот был русскоязычным".



Реакция на видео Фарион / Скриншот