Фашисты, талибы, большевики, русские боевики: что объединяет этих людей

Когда колокол по тебе звонит в Афганистане. Я ничего не понимаю в Афганистане. Совершенно ничего.

Более того, после этого начала не последует традиционного "Я ничего не понимаю в Афганистане, но..." Никаких "Но". Это далекая чужая страна, в которой я совершенно ничего не понимаю. Правильно же говорят, что если вам объяснили ситуацию на Ближнем Востоке и вы все поняли, то вам неправильно объяснили.

Интересно Путин явно начинает торги

То же самое касается и Афганистана

Я прочитал сотни мыслей умных и не очень людей про то, что произошло в Афганистане, но все равно не готов делать какие-то выводы. И уж тем более этими выводами делиться.

Я не знаю и не могу знать, почему Талибан победил так быстро. Я читал тысячу и одно объяснение, в котором смешалось ЦРУ и Пакистан, Китай и Россия, трусость и измена, но это не помогает мне понять то, что происходит так далеко от меня в сфере, в которой я бесконечно не компетентен.

Я, конечно же, не сидел на софе в Белом Доме, когда приняли окончательное решение о том, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И не могу умничать на тему правильно или неправильно поступили в администрации США и выполнили или не выполнили они свою миссию уже тогда, когда сбросили тело Бен Ладена в море.

Но, несмотря на то, что я ничего не понимаю в Афганистане, несмотря на то, что эта страна бесконечно далека от меня, что я никогда в жизни там не побываю, несмотря на тысячу и одну причину не думать про Афганистан, он занимает мои мысли. Миллионы камер всех СМИ мира заставляют думать об Афганистане и о судьбе бесконечно далеких мне людей. Позволяет сопереживать людям, с которыми, как кажется, у меня нет совершенно ничего общего. Я чувствую их страх и отчаяние.

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А это значит, что эта история не про Афганистан

Она про меня. Про нас. Потому что торкает тебя только то, что тебя касается. Потому что победа прошлого над будущим, победа средневековья над модерном пугает меня и в Киеве. Потому что я могу представить себя на месте людей, сгорающих от страха в своих кабульских квартирах. Потому что я могу представить своих друзей, прорывающихся в аэропорт, чтобы сбежать из родной страны. Потому что огромная темная масса есть совсем рядом. Она доедает белорусов и уже съела на завтрак россиян. Она присутствует в наших городах. В наших селах. Все это не в далеком Афганистане. А, может, таится совсем рядом с нами.

Тьма может очень быстро прийти в ваш мир. Деградация человека происходит быстро. Деградация общества – еще быстрее.

Мы ведь видели это уже не раз в истории. Читали про то, как общество сжигало на кострах тех, кто говорил им о том, что Земля круглая. Как толпа забивает камнями слишком умных. Как толпа съедает тех, кто слишком сильно отличается. И не надо даже проводит аналогии с бегством из Сайгона. Потому что у нас в Украине был свой Бег. Свое бегство. Когда тысячи людей смотрели с надеждой на последние корабли, уходящие в Константинополь. А Крым наполняли собой большевики.

Выдавливая в море тех, кто не хотел жить при советах. И были ведь наверняка и те, кто с надеждой, которая умирает последней, надеялись, что это ненадолго. Надеялись, что кровожадные необразованные люди, зашедшие в твой город, пришли ненадолго. Что ночь всегда сменяется днем. Что культура и образование снова будут востребованы. Что разум необходим. Что свободу не искоренить. А потом были массовые расстрелы, Голодомор, ГУЛАГ. Десятилетия тьмы и невежества. Торжество варварства. Которое мы увидели и совсем недавно на востоке Украины.

И сейчас в Киеве я не могу быть уверен в том, что однажды невежество не захватит мой город. Что толпа, ведомая средневековыми инстинктами, не будет править бал. В Украине достаточно своих скреп. В нашем обществе. И мне не надо даже бояться России, которую я все равно боюсь, ведь она может принести нам снова скрепы, голод и унижение. И смерть. Как уже бывало не раз. И эта тьма нависает над нами с севера-востока, пытаясь затянуть нас в архаику и не допустить модернизации страны. Как Талибан не дает модернизировать афганское общество, высвобождая все костное, что есть в народе.

Фашисты, талибы, большевики, русские боевики

Что объединяет этих людей? Ненависть к свободе. Ненависть к тем самым ценностям, что мы привыкли называть европейскими. Желание сделать всех одинаково серыми. Они против уважения, против толерантности. Против свободы личности. Против свободы выражения личности. Скрепы против свободы. Диктат силы, что приводит к доминированию мужчин над женщинами. И не важно, это законы шариата или мы имеем дело с православным халифатом. Суть это не меняет. Варварство против свободы. И эти внутренние талибы есть и у нас. Просто совсем рядом. Об этом говорит социология. Да, их становится меньше. Да, мы движемся к цивилизации, но пока еще не гарантировали себе невозврат.

Зачем нам россияне, если по опросам половина нашей страны ненавидит ЛГБТ. И они солидарны в этом с талибами. Зачем нам россияне, если вторая половина нашей страны негативно относится к атеистам. Почти половина страны негативно относится к атеистам в 21 веке!!! Зачем нам талибы, забивающие женщин камнями, когда у нас есть опыт украинцев, сжигающих неверных на кострах?

И да, украинцы сжигали еретиков на кострах еще пару столетий назад. Рядом с нашими городами, внутри наших городов, на соседних улицах, продвинутыми и наполненными западными ценностями. Есть миллионы людей, которые считают, же место женщины на кухне, в постели и в церкви. Что женщина сама виновата в том, что ее изнасиловали.

Миллионам людей в Украине претят западные ценности. Ценности свободы и толерантности. Ценности науки. И кто знает, не возглавит ли в сумрачные времена эту толпу харизматичный лидер. У нас есть запрос на насилие. Мы видим его на улицах наших городов. И мы знаем, что русские сделают все, чтобы пробудить это в нас самих. Ведь варвары могут захватить город гораздо проще, когда другие варвары откроют им ворота.

Наш уютный маленький мир очень хрупкий. Мы прошли слишком недалеко на пути цивилизации. И по-прежнему у стен наших крепостей полно варваров. Именно это заставляет нас пугаться картинки Афганистана. Именно это пугает меня в моем уютном доме. Что хрупкий мир цивилизации может быть разрушен. Что мы по-прежнему слишком мало продвинулись в цивилизации. И любое потрясение может сделать нас афганцами в своих городах. Вернув на них торжество средневекового безумия. Под лозунги о справедливости, которая должна заменить верховенство права.

Поэтому мы смотрим и смотрим картинку из Афганистана

Поэтому нас трогает сериал "Рассказ служанки". Мы знаем о своей хрупкости. Мы помним картинки модерновых Тегерана или Кабула до того, как эти города захватила волна невежества и религиозного фанатизма. И мы должны сделать все, чтобы укрепить нашу цивилизацию. И не повторять их ошибок. Образование и сокращение неравенства – единственный путь, который ведет к уничтожению талибана в себе, в своем обществе. А этот талибан, наш внутренний талиб, бородатый мужик с автоматом, гораздо опаснее того далекого талиба в далекой азиатской стране, которую можно увидеть по телевизору.