ФБР арестовало сторонницу Трампа, обещавшую застрелить Пелоси
Американские силовики из ФБР арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса США угрожала прострелить "чертову голову" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Источник: The Washington Post
Сотрудники ФБР вышли на двух подозреваемых. Обе женщины снимали штурм Капитолия.
Важно "Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа
Впоследствии благодаря этим видео силовики смогли установить личность сторонницы Трампа, которая угрожала Нэнси Пелоси. Ее задержали в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Капитолия.
Мы прорвались к Капитолию... Мы попали внутрь, выполнили свою часть работы. Мы искали Нэнси, чтобы прострелить ее голову, но мы не нашли ее,
– сказала одна из подозреваемых на видео.
Что стоит знать о беспорядках в Вашингтоне
- Столкновения в Вашингтоне вспыхнули 6 января. Именно тогда во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.
- Протестующие действовали крайне агрессивно. В результате штурма погибли 4 протестующих и полицейский.
- После вынужденной эвакуации Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
- 25 января 2021 года Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию по импичменту Трампу. В ней содержится лишь одно обвинение: подстрекательство к мятежу.
Поделиться новостью