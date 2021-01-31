Американские силовики из ФБР арестовали женщину, которая во время штурма Конгресса США угрожала прострелить "чертову голову" спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Источник: The Washington Post

Сотрудники ФБР вышли на двух подозреваемых. Обе женщины снимали штурм Капитолия.

Важно "Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа

Впоследствии благодаря этим видео силовики смогли установить личность сторонницы Трампа, которая угрожала Нэнси Пелоси. Ее задержали в штате Пенсильвания по обвинению в штурме здания Капитолия.

Мы прорвались к Капитолию... Мы попали внутрь, выполнили свою часть работы. Мы искали Нэнси, чтобы прострелить ее голову, но мы не нашли ее,

– сказала одна из подозреваемых на видео.

Обратите внимание! Сейчас ФБР открыло уже 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Что стоит знать о беспорядках в Вашингтоне

Столкновения в Вашингтоне вспыхнули 6 января . Именно тогда во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

. Именно тогда во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонники Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Протестующие действовали крайне агрессивно. В результате штурма погибли 4 протестующих и полицейский.

и полицейский. После вынужденной эвакуации Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

25 января 2021 года Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию по импичменту Трампу. В ней содержится лишь одно обвинение: подстрекательство к мятежу.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала