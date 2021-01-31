Американські силовики з ФБР заарештували жінку, яка під час штурму Конгресу США погрожувала прострелити "чортову голову" спікерки Палати представників Ненсі Пелосі.

Джерело: The Washington Post

Співробітники ФБР вийшли на двох підозрюваних. Обидві жінки фільмували штурм Капітолію.

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Згодом завдяки цим відео силовики змогли встановити особу прихильниці Трампа, яка погрожувала Ненсі Пелосі. Протестувальницю затримали у штаті Пенсильванія за обвинуваченнями в штурмі будівлі Капітолія.

Ми прорвалися до Капітолія… Ми потрапили всередину, виконали свою частину роботи. Ми шукали Ненсі, щоби прострілити її голову, але ми не знайшли її,

– сказала одна із підозрюваних на відео.

Зверніть увагу! Наразі ФБР відкрило вже 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Що варто знати про заворушення у Вашингтоні

Сутички у Вашингтоні спалахнули 6 січня. Саме тоді під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія.

Саме тоді під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. Протестувальники діяли вкрай агресивно. В результаті штурму загинули 4 протестувальники та поліцейський.

та поліцейський. Після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

25 січня 2021 року палата представників Конгресу США передала до Сенату резолюцію щодо імпічменту Трампу. У ній міститься лише одне звинувачення: підбурювання до заколоту.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 канал