Бывший агент британской разведки MI6 Кристофер Стил собрал уже второе "досье" на 45-го президента США Дональда Трампа. Компромат он передал ФБР.

Что известно о "досье" на Трампа

В документе указаны новые данные о российском вмешательстве в американские выборы. Речь идет о деталях связей бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с россиянами.

Читайте также В Нью-Йорке обыскали квартиру и офис адвоката Трампа

По данным издания, в "досье" есть информация относительно самого Трампа, посетившего Россию в 2013 году. Заметим, тогда он еще не был политиком.

Известно, что Стил передавал американским правоохранителям указанные необработанные разведывательные данные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Коротко о первом расследовании Стила

Бывший британский офицер разведки собрал первый компромат на Трампа в 2017 году.

"Досье" на политика состояло из серии неподписанных записок, которые, как полагают, были составлены в период с июня по декабрь 2016 года.

В документе была информация о том, что Трампа сняли на видео с группой проституток в президентском номере московского отеля Ritz-Carlton.

Кроме того, в "досье" было указано, что политик много лет сотрудничал с российскими спецслужбами. Сам Трамп все это опроверг.

Обратите внимание! Недавно Трамп призвал Администрацию президента США Джо Байдена наладить отношения с Россией. По его словам, хорошие отношения с главой Кремля Владимиром Путиным – это очень хорошо. Политик подчеркнул, что Вашингтон не должен "подталкивать Россию к Китаю".