ФБР передали досье на Трампа с российским "следом", – СМИ
Бывший агент британской разведки MI6 Кристофер Стил собрал уже второе "досье" на 45-го президента США Дональда Трампа. Компромат он передал ФБР.
Источник:The Telegraph
Что известно о "досье" на Трампа
В документе указаны новые данные о российском вмешательстве в американские выборы. Речь идет о деталях связей бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с россиянами.
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По данным издания, в "досье" есть информация относительно самого Трампа, посетившего Россию в 2013 году. Заметим, тогда он еще не был политиком.
Известно, что Стил передавал американским правоохранителям указанные необработанные разведывательные данные через свою компанию Orbis Business Intelligence.
Коротко о первом расследовании Стила
- Бывший британский офицер разведки собрал первый компромат на Трампа в 2017 году.
- "Досье" на политика состояло из серии неподписанных записок, которые, как полагают, были составлены в период с июня по декабрь 2016 года.
- В документе была информация о том, что Трампа сняли на видео с группой проституток в президентском номере московского отеля Ritz-Carlton.
- Кроме того, в "досье" было указано, что политик много лет сотрудничал с российскими спецслужбами. Сам Трамп все это опроверг.
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