Трамп призвал администрацию Байдена "найти общий язык" с Россией и не толкать ее к Китаю
Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно наладить отношения с Кремлем. Администрация Джо Байдена не должна "подталкивать Россию к Китаю".
Источник:Fox News
В интервью изданию 45-й глава США заявил, что "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным – это очень хорошо".
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Трамп советует Байдену дружить с Россией
Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию,
– отметил Трамп.
По словам политика, в свое время он хорошо "ладил" с Путиным, а также с главой КНР Си Цзиньпином. Мол, Трамп нравился им, а они ему.
Кроме того, 45-й президент США подчеркнул, что "фальшивые истории", связанные с Россией, "мешали вести экономические дела".
Новые санкции США против России: основное
- Байден ранее заявлял, что готов к сотрудничеству с Москвой, однако на ее нарушения всегда будет соответственно реагировать.
- В частности, 15 апреля президент США подписал новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы.
- Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
- Также из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
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