Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно наладить отношения с Кремлем. Администрация Джо Байдена не должна "подталкивать Россию к Китаю".

В интервью изданию 45-й глава США заявил, что "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным – это очень хорошо".

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Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию,

– отметил Трамп.

По словам политика, в свое время он хорошо "ладил" с Путиным, а также с главой КНР Си Цзиньпином. Мол, Трамп нравился им, а они ему.

Кроме того, 45-й президент США подчеркнул, что "фальшивые истории", связанные с Россией, "мешали вести экономические дела".

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