Дональд Трамп заявив, що Сполученим Штатам потрібно налагодити відносини з Кремлем. Адміністрація Джо Байдена не має "підштовхувати Росію до Китаю".

В інтерв'ю виданню 45-й глава США заявив, що "хороші відносини з президентом Росії Володимиром Путіним – це дуже добре".

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Нічого не можна придумати гірше, ніж звести разом Китай і Росію,

– зазначив Трамп.

За словами політика, свого часу він добре "ладнав" з Путіним, а також з главою КНР Сі Цзіньпіном. Мовляв, Трамп подобався їм, а вони йому.

Крім того, 45-й президент США наголосив, що "фальшиві історії", пов'язані з Росією, "заважали вести економічні справи".

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