Дональд Трамп закликав американців бойкотувати компанії, які виступили проти нового виборчого закону у штаті Джорджія. Зокрема, це стосується Coca-Cola, Delta Airlines та Головної ліги бейсболу.

Трамп просить жителів США відреагувати на позицію певних американських компаній.

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Чому Трамп закликав бойкотувати відомі компанії

Бойкотуйте MLB (Головну лігу бейсболу – Major League Baseball – 24 канал), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS і Merck,

– заявив Трамп.

Він попросив американців не купувати товарів та послуг цих компаній, поки вони не змінять свою думку.

Ці великі компанії публічно виступили з осудом змін у виборчому законодавстві штату Джорджії, які посилюють вимоги щодо реєстрації виборців.

Серед нових правил зазначено вимогу пред'являти документ із фотографією, яка засвідчує особу. Крім того, вводять обмеження на заочне голосування.

Зверніть увагу! Раніше Дональд Трамп, 45-й президент США, допустив, що може знову балотуватися на пост глави держави на виборах у 2024 році. Однак прямої заяви він не зробив.