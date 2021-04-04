Дональд Трамп призвал американцев бойкотировать компании, которые выступили против нового избирательного закона в штате Джорджия. В частности, это касается Coca-Cola, Delta Airlines и Главной лиги бейсбола.

Трамп просит жителей США отреагировать на позицию определенных американских компаний.

Читайте также Вместо Twitter и Facebook: Трамп присоединился к новой соцсети

Почему Трамп призвал бойкотировать известные компании

Бойкотируйте MLB (Главную лигу бейсбола – Major League Baseball – 24 канал), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck,

– заявил Трамп.

Он попросил американцев не покупать товаров и услуг этих компаний, пока они не изменят свое мнение.

Эти крупные компании публично выступили с осуждением изменений в избирательном законодательстве штата Джорджия, которые усиливают требования касательно регистрации избирателей.

Среди новых правил указано требование предъявлять документ с фотографией, удостоверяющий личность. Кроме того, вводят ограничения на заочное голосование.

Обратите внимание! Ранее Дональд Трамп, 45-й президент США, допустил, что может снова баллотироваться на пост главы государства на выборах в 2024 году. Однако прямого заявления он не сделал.