Бойкотируйте бейсбол и Coca-Cola, – Трамп обратился к американцам
Дональд Трамп призвал американцев бойкотировать компании, которые выступили против нового избирательного закона в штате Джорджия. В частности, это касается Coca-Cola, Delta Airlines и Главной лиги бейсбола.
Источник:Fox News
Трамп просит жителей США отреагировать на позицию определенных американских компаний.
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Почему Трамп призвал бойкотировать известные компании
Бойкотируйте MLB (Главную лигу бейсбола – Major League Baseball – 24 канал), Coca-Cola, Delta Airlines, JPMorgan Chase, ViacomCBS, Citigroup, Cisco, UPS и Merck,
– заявил Трамп.
Он попросил американцев не покупать товаров и услуг этих компаний, пока они не изменят свое мнение.
Эти крупные компании публично выступили с осуждением изменений в избирательном законодательстве штата Джорджия, которые усиливают требования касательно регистрации избирателей.
Среди новых правил указано требование предъявлять документ с фотографией, удостоверяющий личность. Кроме того, вводят ограничения на заочное голосование.
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