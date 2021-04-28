В Нью-Йорке обыскали квартиру и офис адвоката Трампа
Федеральные следователи обыскали дом и офис Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа. Правоохранители активизировали уголовное расследование дел Джулиани, связанных с Украиной.
Источник:The New York Times
По словам источников, следователи изъяли электронные устройства Джулиани и обыскали его квартиру на Мэдисон-авеню и офис на Парк-авеню примерно в 6:00 28 апреля.
Читайте также Контакты Зеленского с Джулиани и Трампом: новые детали от окружения президента Украины
Федеральную власть интересует, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа.
Как в Джулиане отреагировали на обыски
Издание отмечает, что ордер на обыск – это экстраординарный шаг, который прокуратура может осуществить в отношении адвоката, не говоря уже об адвокате президента.
Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, кроме тех, которые касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.
То, что они сделали, было законным бандитизмом,
– отметил Костелло.
Как ситуация изменилась при президентстве Байдена
Прокуратура США и ФБР в течение нескольких месяцев пытались получить ордер на обыск у Джулиани.
Издание отмечает, что во времена Трампа высокопоставленные политические деятели в Министерстве юстиции неоднократно пытались заблокировать такой ордер. А это замедлило расследование. Однако при Байдене дело сдвинулось с места.
Хотя ордера не являются явным обвинением Джулиани в противоправных действиях, они показывают, что расследование вступило в новую агрессивную фазу. Чтобы получить ордер на обыск, следователям необходимо убедить судью, что у них есть достаточные основания полагать, что преступление было совершено, и что во время обыска будут обнаружены улики преступления.
Отношение Джулиани к Украине: что известно
- Джулиани уже несколько лет находится под следствием касательно его деловых отношений в Украине.
- Двум его бывшим соратникам – Льву Парнасу и Игорю Фруману – ранее выдвинули обвинения в нарушении финансирования избирательных кампаний и других преступлениях.
- В задачи Парнаса и Фрумана входила помощь Джулиани с поиском компромата перед выборами в США в 2016 году на Джо Байдена и его сына Хантера, а также попытка устранить бывшую госпожу посла США Мари Йованович.
Поделиться новостью