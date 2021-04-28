Федеральные следователи обыскали дом и офис Рудольфа Джулиани, бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа. Правоохранители активизировали уголовное расследование дел Джулиани, связанных с Украиной.

По словам источников, следователи изъяли электронные устройства Джулиани и обыскали его квартиру на Мэдисон-авеню и офис на Парк-авеню примерно в 6:00 28 апреля.

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Федеральную власть интересует, лоббировал ли Джулиани незаконно администрацию Трампа в 2019 году от имени украинских чиновников и олигархов, которые помогали ему искать компромат на политических соперников Трампа.

Как в Джулиане отреагировали на обыски

Издание отмечает, что ордер на обыск – это экстраординарный шаг, который прокуратура может осуществить в отношении адвоката, не говоря уже об адвокате президента.

Адвокат Джулиани Роберт Костелло назвал обыски ненужными, поскольку его клиент предложил ответить на вопросы прокуратуры, кроме тех, которые касались его конфиденциального общения с бывшим президентом.

То, что они сделали, было законным бандитизмом,

– отметил Костелло.

Как ситуация изменилась при президентстве Байдена

Прокуратура США и ФБР в течение нескольких месяцев пытались получить ордер на обыск у Джулиани.

Издание отмечает, что во времена Трампа высокопоставленные политические деятели в Министерстве юстиции неоднократно пытались заблокировать такой ордер. А это замедлило расследование. Однако при Байдене дело сдвинулось с места.

Хотя ордера не являются явным обвинением Джулиани в противоправных действиях, они показывают, что расследование вступило в новую агрессивную фазу. Чтобы получить ордер на обыск, следователям необходимо убедить судью, что у них есть достаточные основания полагать, что преступление было совершено, и что во время обыска будут обнаружены улики преступления.

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