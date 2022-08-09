Трамп забрал секретные документы из Белого дома

Обыски, вероятно, касаются расследования документов, которые Дональд Трамп мог унести с собой из Белого дома, когда покидал резиденцию в 2021 году. Источник, знакомый с содержанием документов, сообщил, что в коробках, которые забрал Трамп, было много страниц секретных документов.

Кстати Трамп цинично заявил, что Зеленскому следовало отказаться от НАТО и признать Крым российским.

Сообщается, что Трамп несколько месяцев откладывал возврат 15 коробок с материалами по запросу чиновников из Национального архива. Он сделал это только тогда, когда возникла угроза принятия мер по их возвращению.

Дело по документам было передано в Министерство юстиции США в начале 2022 года.

В момент обыска Трампа не было дома, поскольку он находился в Нью-Йорке. Обыски прошли на фоне активизации отдельного расследования Министерства юстиции о попытках Трампа остаться на посту президента после поражения на выборах 2020 года.

Трамп давно критикует ФБР и заявляет, что бюро – это инструмент демократов добраться до него. Обыски у Трампа вызвали резкую реакцию среди его сторонников в Республиканской партии и ультраправых американских политиков.

Вместе с тем, обыски не означают, что прокуратура установила, что Трамп совершил преступление. В ФБР и в Министерстве юстиции отказались от комментариев.

Дональд Трамп заявил, что решил участвовать в президентских выборах в США. Речь идет о выборах в 2024 году. В то же время он не сказал, когда именно объявит о начале кампании.

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