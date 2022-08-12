Некоторые из изъятых документов обозначены как совершенно секретные и к ним имеют доступ только специальные учреждения. В общей сложности из резиденции Трампа изъяли около 20 ящиков вещей.

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Какие документы изъяли у Трампа

По данным СМИ, в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго изъяли 4 пакета сверхсекретных документов, 3 пакета секретных документов и 3 пакета конфиденциальных документов. Более подробной информации о документах и еще 1 пакете нет.

Адвокаты 45 президента США утверждают, что Трамп использовал свои имеющиеся полномочия для рассекречивания документов еще до того, как он покинул свой пост после поражения на выборах. Согласно американскому законодательству, президент действительно имеет право на рассекречивание документов, однако для этого предусмотрен определенный механизм.

Спикер Трампа Тейлор Будович раскритиковал обыски, назвав их "рейдом", якобы беспрецедентным и ненужным.

Трамп говорит, что сам бы вернул документы

В то же время сам Дональд Трамп, по словам его сторонников, был готов сам вернуть документы, изъятые ФБР. В сообщении в своей соцсети он написал, что правительство США могло получить все документы.

Однако остается вопрос, почему 45-й президент не сделал этого до сих пор, поскольку он уже более полутора лет не является главой Белого дома.

При чем здесь ядерное оружие

В ходе обысков в СМИ появилась информация, что ФБР искало документы, связанные с ядерным оружием. По словам экспертов, верхушка США переживает, что эта информация потенциально может попасть в чужие руки.

Однако уточнений относительно того, о чем идет речь в документах и идет ли речь именно об американском ядерном оружии.

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