Деякі з вилучених документів позначені як цілком секретні і до них мають доступ лише спеціальні установи. Загалом з резиденції Трампа вилучили близько 20 ящиків речей.

Зауважте ЗМІ назвали причину обшуків у Трампа: до чого тут ядерна зброя

Які документи вилучили у Трампа

За даними ЗМІ, у резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго вилучили 4 пакети надсекретних документів, 3 пакети секретних документів та 3 пакети конфіденційних документів. Детальнішої інформації про документи та ще 1 пакет немає.

Адвокати 45-го президента США стверджують, що Трамп використовував свої наявні повноваження для розсекречення документів ще до того, як він полишив свій пост після поразки на виборах. Згідно з американським законодавством, президент і справді має право на розсекречення документів, однак для цього передбачений певний механізм.

Речник Трампа Тейлор Будович розкритикував обшуки, назвавши їх "рейдом", який нібито є безпрецедентним та непотрібним.

Трамп каже, що сам би повернув документи

Водночас сам Дональд Трамп, за словами його прихильників, був готовий сам повернути документи, які вилучило ФБР. У дописі в своїй соцмережі він написав, що уряд США міг отримати усі документи.

Однак залишається питання, чому 45-ий президент не зробив цього досі, оскільки він уже понад півтора року не є головою Білого дому.

До чого тут ядерна зброя

Під час обшуків у ЗМІ з'явилася інформація, що ФБР шукало документи, які пов'язані з ядерною зброєю. За словами експертів, верхівка США переймається, що ця інформація потенційно може потрапити в чужі руки.

Однак уточнень щодо того, про що саме йдеться у документах і чи йде мова саме про американську ядерну зброю.

Зверніть увагу – Трамп заявив про територіальні поступки України росії: дивіться відео