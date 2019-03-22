ФБР поможет вернуть в Украину картину французского художника, которую похитили нацисты

Прокуратура Нью-Йорке вместе с сотрудниками ФБР добиваются конфискации у аукционного дома картины, которую нацисты вывезли из украинского Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко во время Второй Мировой войны.

Речь идет о полотне Пьера Луи Гудра "Влюбленная пара" (еще одно название – "Влюбленный взгляд"). Долгое время картину считали утерянной, аж в 2013 году ее заметили на одном из аукционов в Нью-Йорке, пишет The Associated Press.

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"Влюбленная пара" оказалась в коллекции Ханенко в 1924 году согласно завещанию коллекционера Василия Шавинского. А в 1943-м полотно похитили нацисты.

Пьер Луи Гудра "Влюбленная пара"

Где картина путешествовала дальше, известно мало. Эксперты предполагают, что сначала она была частью частных коллекций в Лондоне, а затем в Массачусетсе. В 1993-м торговец произведениями искусства приобрел полотно в Миссури, а затем передал аукционному дому в Нью-Йорке.

Сейчас американские правоохранители добиваются конфискации картины, чтобы вернуть ее в Украину.