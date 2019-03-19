Автор нашумевшего "Квантового скачка Шевченко" создал новую серию работ: фото

Киевский иллюстратор Александр Грехов, который вызвал ожесточенные дискуссии дискуссионной серией работ "Квантовый скачок Шевченко", снова рискнул оказаться в центре внимания. На этот раз он создал работы в защиту животных.

По просьбе гуманистического движения UAnimals Грехов в присущей ему манере (и, возможно, с шевченковскими усами) изобразил исчезающие в Украине виды краснокнижных животных.

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1. Рысь. В Украине осталось менее 400 особей из-за браконьерства и охоты.



Рысь // Автор Александр Грехов

2. Тритон карпатский. Сейчас существует только в наших горах.



Тритон карпатский / Автор Александр Грехов

3. Медведь бурый. В Украине осталось 250 особей. В цирках и на притравочных станциях их больше, чем в дикой природе.



Бурый медведь / Автор Александр Грехов

4. Лось, которого охотники пытаются исключить из Красной Книги Украины.



Лось / Автор Александр Грехов

В UAnimals призывали бороться за гуманность и не молчать о проблеме спасения животных и экологии.

Если вы пропустили всю эпопею с "Квантовым скачком Шевченко", то 24 канал кратко описывает события и реакцию общества. А также на иллюстрациях западных художников объясняет, почему Шевченко никто не оскорблял.