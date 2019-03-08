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      Татуированный Ван Гог, "Тайная вечеря" на дороге и Мона Лиза в баре: забавные мемы об искусстве

      13 Читати новину українською
      "Друзья" - это не только о Монике, Чендлере, Росе, Джои, Фиби и Рэйчеле.
      "Друзья" - это не только о Монике, Чендлере, Росе, Джои, Фиби и Рэйчеле. / lavanguardia.com

      Последние события вокруг "Квантового скачка Шевченко" показали, что для украинского общества интегрирование художников в современность через актуальные инструменты, например, мемы – это не популяризация творчества великих, а вроде их унижения. Поэтому мы решили не объяснять, а проиллюстрировать, почему Шевченко таки никто не оскорблял.

      Коротко о том, что произошло. Автор "Квантового скачка Шевченко" Александр Грехов-Киевский иллюстратор и основатель бренда Unicorn & Wine.

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      Своими работами он наделал много шума в украинском информпространстве:

      • 11 февраля в киевском метро появилась необычная выставка "Квантовый скачок Шевченко". Ее организовали Киевский метрополитен, Национальный музей Тараса Шевченко и иллюстратор Александр Грехов.
      • Среди героев, в которых превратился Кобзарь: Джек Воробей, Йода, Фрида Кало, Уильям Уоллес, Терминатор, Человек-паук, Николай Гоголь, Бэтмен, Бендер, Дарт Вейдер, Че Гевара, Джон Леннон, Николай Гоголь, Христофор Колумб, Александр Пушкин, Фантомас, Элвис Пресли, Локи, Статуя Свободы, Дэвид Боуи, Жак Ив Кусто и другие.
      • 16 февраля молодой человек с ножом повредил работы иллюстратора Александра Грехова. Он убежден, что осовремененные портреты Кобзаря оскорбляют национальное достоинство украинцев.
        Выставку решили досрочно закрыть из-за опасения, что агрессивный человек с ножом может навредить и пассажирам столичного метрополитена.
      • В соцсетях стали на защиту художника. В частности, иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник поддержала Александра Грехова и создала портреты, в которых Леся Украинка превратилась в Чудо-Женщину, Фриду Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анну Винтур, королеву Елизавету II и даже самого Тараса Шевченко.
      Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

      Но сторонников мнения, что портрет Шевченко в образе Джека Воробья оскорбляет самого поэта и унижает национальное достоинство украинцев в частности, оказалось немало. Такая реакция довольно неожиданная. Ведь мемы, коллажи и забавные картинки о деятелях культуры, искусства – это распространенная мировая практика, чтобы стимулировать интерес людей к культурному наследию и расширять аудиторию ценителей прекрасного.

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      Как это работает? Вы увидели мем, узнали там четыре лица, а пятое – нет. И есть вероятность, что вы у кого-то спросите или загуглите, чтобы узнать какую-то минимальную информацию, кто это. Или вы увидели мем, как скульптура вроде бы дает пощечину человеку. Подпись была – где экспонируют скульптуру. И вот вы едете в путешествие и думаете: "Я буду там недалеко. Хорошо, зайду в музей, тоже хочу сделать такое фото". А заодно вы можете увидеть и другие художественные произведения, потому что 12 евро за билет только ради фото дороговато. Поэтому, видимо, захотите "отбить" деньги. Или почему все знают картину Мунка "Крик" и ее узнают даже с полузакрытыми глазами? Потому что о ней миллион коллажей.

      24 канал собрал для вас мемы из художественного мира, чтобы проиллюстрировать, что татуированный Ван Гог, "Тайная вечеря" на дороге и Мона Лиза в баре – это не страшно, а круто. Ведь искусство перестает быть заперт-элитарным и способно жить вне музеев. Кстати, разные мировые музеи, арт-группы и издания сами распространяют в своих соцсетях такие потешные картинки. Наслаждайтесь!

      Мемы про Ван Гога, Мону Лизу, Вермеера и других: смотрите фото

       

       

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      Теги: Исскусство Новости культуры LifeStyle Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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